По старой памятке: российских пенсионеров вновь одолевают мошенники с БАДами

В России наблюдается новый всплеск мошенничеств под предлогом продажи медикаментов пожилым людям. Жулики обзванивают пенсионеров, представляясь медработниками, вводят собеседников в заблуждение по поводу их состояния здоровья и вынуждают купить якобы чудодейственные таблетки за сотни тысяч рублей.
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