По старой памятке: российских пенсионеров вновь одолевают мошенники с БАДами

В России наблюдается новый всплеск мошенничеств под предлогом продажи медикаментов пожилым людям. Жулики обзванивают пенсионеров, представляясь медработниками, вводят собеседников в заблуждение по поводу их состояния здоровья и вынуждают купить якобы чудодейственные таблетки за сотни тысяч рублей.