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Игрокам «Реала», причастным к секс-видео с несовершеннолетней, грозит до 5 лет тюрьмы

Игрокам «Реала», причастным к секс-видео с несовершеннолетней, грозит до 5 лет тюрьмы

Как сообщает As, четырем футболистам, задержанным по подозрению в распространении ролика с участием несовершеннолетней девушки, грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии со статьей 197 Уголовного кодекса.

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