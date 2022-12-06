Юристы рассказали, сколько можно отсудить за падение на льду во дворе

В случае получения травмы в результате падения на льду во дворе многоквартирного дома можно через суд добиться от управляющей компании возмещения вреда здоровью, морального ущерба и утраченного заработка, сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.
В случае получения травмы в результате падения на льду во дворе многоквартирного дома можно через суд добиться от управляющей компании возмещения вреда здоровью, морального ущерба и утраченного заработка, сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.
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