Аргументы и Факты

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Юристы рассказали, сколько можно отсудить за падение на льду во дворе

Юристы рассказали, сколько можно отсудить за падение на льду во дворе

В случае получения травмы в результате падения на льду во дворе многоквартирного дома можно через суд добиться от управляющей компании возмещения вреда здоровью, морального ущерба и утраченного заработка, сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.

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