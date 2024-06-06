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Женское движение региона отправило очередную партию гумпомощи на Донбасс

Женское движение региона отправило очередную партию гумпомощи на Донбасс

При поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» Женский клуб при ЦЗН, совместно с «Союзом женщин России» по Челябинской области и АНО «Золотые руки ангела» отправили партию помощи бойцам «за ленточку».

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