Женское движение региона отправило очередную партию гумпомощи на Донбасс

При поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» Женский клуб при ЦЗН, совместно с «Союзом женщин России» по Челябинской области и АНО «Золотые руки ангела» отправили партию помощи бойцам «за ленточку».
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