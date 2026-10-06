Складные смартфоны устарели: Samsung показал как будет работать сворачиваемый

Фото: социальные сети @btc5887899 Складные телефоны с их тяжелыми шарнирами и вечной складкой посреди экрана уже через пару лет станут такой же древностью, как кнопочные «нокии».
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