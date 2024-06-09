Черный перец. Это не просто специя для улучшения вкуса пищи, перец полезен для здоровья благодаря своим биологически активным соединениям, наиболее важным из которых является пиперин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Черный перец. Это не просто специя для улучшения вкуса пищи, перец полезен для здоровья благодаря своим биологически активным соединениям, наиболее важным из которых является пиперин.
Свежие комментарии