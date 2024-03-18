Путин заявил, что не слышал о предложении Макрона об олимпийском перемирии

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в понедельник, 18 марта, в своем избирательном штабе в Гостином Дворе предоставил комментарий на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о режиме перемирия на Украине на время проведения Олимпиады–2024 в Париже.
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