Путин заявил, что не слышал о предложении Макрона об олимпийском перемирии

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в понедельник, 18 марта, в своем избирательном штабе в Гостином Дворе предоставил комментарий на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о режиме перемирия на Украине на время проведения Олимпиады–2024 в Париже.