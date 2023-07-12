БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку

Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку

Госдепартамент США считает, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, следует из заявления американского ведомства.

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Комментарии
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В К
Если мы продлим зерновую сделку, то станем терпилами! Нас и так то не боятся и не уважают, а то будут на нас плевать и ноги о нас вытирать!
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2 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Так не долго осталось. Меньше недели, чтоб начать плеваться в очередной раз. Терпение может и лопнуть. Надежда умирает последней.
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1 час.

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