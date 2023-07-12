Госдепартамент США считает, что Россия должна продлить истекающую 17 июля зерновую сделку, следует из заявления американского ведомства.
Госдеп заявил, что Россия должна продлить зерновую сделку
Комментарии
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В К
Если мы продлим зерновую сделку, то станем терпилами! Нас и так то не боятся и не уважают, а то будут на нас плевать и ноги о нас вытирать!
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2 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Так не долго осталось. Меньше недели, чтоб начать плеваться в очередной раз. Терпение может и лопнуть. Надежда умирает последней.
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1 час.
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