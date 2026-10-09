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Регионы России

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Прокуратура Москвы отменила возбуждение дела против следователя Тулупова по делу об утрате ювелирных изделий блогера Лерчек

Прокуратура Москвы отменила возбуждение дела против следователя Тулупова по делу об утрате ювелирных изделий блогера Лерчек

После отмены данного постановления следствие отозвало из Басманного суда Москвы ходатайство об избрании Тулупову меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку предмет меры пресечения отсутствует.

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