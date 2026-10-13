‼️🇷🇺🫡«Тыл обеспечен, всё идет правильно» — председатель «Деловой России» Путину «Российский предприниматель не временщик, а патриот.
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