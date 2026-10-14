Средняя цена литра бензина и дизеля на десяти независимых АЗС Новосибирской области в сентябре снизилась до 81,1 рубля после 83,6 рубля месяцем ранее, но осталась на 32% выше прошлогоднего уровня, а количество чеков на одну кассу выросло на 20% за год.
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