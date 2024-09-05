Загрязнение воздуха частицами пыли может повлиять на людей с респираторными заболеваниями

Несмотря на то, что волна пыли, ощущаемая на территории Республики Молдова, не представляет существенного риска для здоровья населения, люди с заболеваниями дыхательных путей могут быть уязвимы к обнаруженным концентрациям твердых частиц PM10.
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