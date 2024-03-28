«Пошло поголовное уничтожение офицеров ВСУ»: Бронегруппы ВС РФ совершили мощный прорыв в Бердычах: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 28 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 28 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: Под Бердычами на Авдеевском участке ВС РФ атакуют бронегруппами, продвигаясь к Семеновке несмотря на контратаки противника.