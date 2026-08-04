ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в селе Хмельницкое в Севастополе, сотрудники ФСБ предотвратили теракт против руководителя одного из новых регионов в Крыму, а Тверской районный суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича и других украинских националистов пособниками нацистской Германии.