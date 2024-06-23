Врач Сухорукова: людям с болезнями ЖКТ не стоит есть клубнику

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с «РИАН» напомнила, что клубника играет роль натурального антидепрессанта, а также является источником железа и защищает от головных болей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии