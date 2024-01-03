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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Порье заявил, что не будет драться с Диазом на UFC 300: «Этого не произойдет»

«Бой с Нейтом Диазом на UFC 300? Этого не произойдет», – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.

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