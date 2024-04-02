В ДНР заявили о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ

REUTERS/Liesa Johannssen Город Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года важным логистическим хабом для украинского командования, куда постоянно привозили для ротации свежие силы, сейчас теряет стратегическое значение для ВСУ.
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