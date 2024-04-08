Последняя воля Ширвиндта привела к большому скандалу в театре Сатиры

Причиной боя тарелок в среде театралов косвенно стала последняя воля покойного.Всё дело в том, что худрук театра Сатира Александр Ширвиндт, прощание с которым прошло на сцене театра 18 марта, перед своей кончиной распорядился удалить из репертуара театра спектакль под названием "Где мы?!… ", в котором долгие годы играл одну из ключевых ролей.