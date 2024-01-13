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Военное обозрение

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Не оракул. Мысли о ситуации в зоне СВО в 2024 году

Не оракул. Мысли о ситуации в зоне СВО в 2024 году

Кто только не говорил о том, что нам предстоит в 2024 году. Автору тоже пришлось стать оракулом по просьбе читателей.

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