Пришло время Иран с Израилем сравнить — население, экономика, ВВП и другие параметры

Сегодня 755 прочитали Кто сильнее? Давайте считать, без привязки к вопросу "кто прав". Иногда достаточно взглянуть на карту, чтобы визуально представить разницу: Просто Давид и Голиаф! Только неясно, кто есть кто Размер далеко не всегда имеет значение.