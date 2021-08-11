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Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 11 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько сигналов на продажу евро, которые хорошо отработали на рынке во второй половине дня.

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