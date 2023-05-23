План строительства в Румынии модульного ядерного реактора получил финансовую поддержку в размере 275 миллионов долларов

Энергетический модуль NuScale, на котором базируются американские атомные электростанции VOYGR, представляет собой реактор с водой под давлением, в котором все компоненты для выработки пара и теплообмена объединены в единый блок мощностью 77 МВт.
Энергетический модуль NuScale, на котором базируются американские атомные электростанции VOYGR, представляет собой реактор с водой под давлением, в котором все компоненты для выработки пара и теплообмена объединены в единый блок мощностью 77 МВт.
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