FiNE NEWS

1 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

План строительства в Румынии модульного ядерного реактора получил финансовую поддержку в размере 275 миллионов долларов

План строительства в Румынии модульного ядерного реактора получил финансовую поддержку в размере 275 миллионов долларов

Энергетический модуль NuScale, на котором базируются американские атомные электростанции VOYGR, представляет собой реактор с водой под давлением, в котором все компоненты для выработки пара и теплообмена объединены в единый блок мощностью 77 МВт.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх