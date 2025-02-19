Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Ленинградский вокзал в Москве украсят огромными мозаиками из смальты

Ленинградский вокзал в Москве украсят огромными мозаиками из смальты

Общая площадь двух мозаичных панно с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга — 830 кв. м. Их автор — тот же художник, что создал гигантских рыб для метро «Нагатинский Затон» Главным акцентом модернизации здания столичного Ленинградского железнодорожного вокзала станут панно «Москва» и «Санкт-Петербург».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх