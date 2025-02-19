Ленинградский вокзал в Москве украсят огромными мозаиками из смальты

Общая площадь двух мозаичных панно с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга — 830 кв. м. Их автор — тот же художник, что создал гигантских рыб для метро «Нагатинский Затон» Главным акцентом модернизации здания столичного Ленинградского железнодорожного вокзала станут панно «Москва» и «Санкт-Петербург».