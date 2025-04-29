В Тюмени придумали, как бороться с криптовалютными фермами

Тюменская область приняла план по борьбе с незаконным майнингом. Новый документ был представлен Семёном Тегенцевым, директором департамента ЖКХ региона, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.
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