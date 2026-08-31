🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — русский философ, поэт и публицист Тимофей Сергейцев Век больших перемен в нашей жизни стучится Веку новому новые судьбы нужны Как же так, я сегодня живу за границей Не покинув страны, не покинув страны.
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