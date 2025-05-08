НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Рим (WTA). 2-й круг. Калинская сыграет со Стернс, Шнайдер – с Доулхайд, Швентек встретится с Кочаретто, Бадоса – Осака

Ига Швентек встретится с с Элизабеттой Кочаретто. Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 6 – 18 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 6 009 593 евро Открытые корты, грунт Второй круг Пейтон Стернс (США)  Анна Калинская (Россия) Дата проведения 8 мая, 13.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх