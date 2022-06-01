Осенняя посадка деревьев и кустарников

Нет лучшего времени для посадки деревьев и кустарников, чем осень. Они не будут заметно расти в прохладную погоду и при укороченном дне, но под землей их корни будут расти и укрепляться, готовясь к сильному сезону верхнего роста следующей весной.
Нет лучшего времени для посадки деревьев и кустарников, чем осень. Они не будут заметно расти в прохладную погоду и при укороченном дне, но под землей их корни будут расти и укрепляться, готовясь к сильному сезону верхнего роста следующей весной.
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