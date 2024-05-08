Сегодня электричество отключают только в Астрахани, но почти на полусотне улиц

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В среду, 8 мая, плановые отключения электричества коснутся 48 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 6 часов, самое длительное - 9 часов.
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