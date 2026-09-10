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Альтернативный импорт авто в РФ подскочил почти на 70%

Альтернативный импорт авто в РФ подскочил почти на 70%

По итогам августа заметно вырос альтернативный авторынок в России. Рост составил почти 70%. За последний летний месяц доля альтернативных поставок авто увеличилась на 59% от импорта новых легковых автомобилей.

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