НАК: ребёнка могут считать опасным, если у него менее 100 друзей в соцсетях

Ребёнка можно считать потенциально опасным, если у него меньше 100 друзей в соцсетях. Об этом говорится в материале, разосланном Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) по образовательным учреждениям.
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