Глава администрации Бердянска уходит в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава администрации города Бердянск Запорожской области Александр Сауленко подал в отставку в связи с переходом на другое место работы, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
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