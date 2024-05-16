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Сергей Шойгу дал первое интервью после отставки с поста министра обороны

Сергей Шойгу дал первое интервью после отставки с поста министра обороны

Чиновник заявил журналисту Павлу Зарубину о том, что по-прежнему считает своей главной задачей доведение спецоперации до логического конца.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
За два года СВО на его посту министром в итоге имеем: бездарный ввод войск с километрами нашей сожженной из засад военной техники, отходы, &quot;жесты доброй воли&quot;, убийство Пригожина и разгон самого эффективного боевого соединения - Вагнер. А самым главным результатом является то, что мы все наблюдаем, как ежедневно из-под развалин разрушенных домов в российских городах достают трупы убитых граждан России. Ну ещё всплыла целая куча генерал-полковников казнокрадов. Один даже умудрился в список Форбс попасть. Можно вспомнить ещё взвод молодых теток в генеральских погонах болтающихся в МО.
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18 час.
Владимир Шалимов
Самая точная и объективная характеристика деятельности старлея запаса, наряженного в мундир генерала армии, на посту министра обороны. Вот что он умел делать отменно, так это возить Верховного друга в сибирскую тайгу попугать бурых медведей.
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18 час.

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