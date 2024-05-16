Сергей Шойгу дал первое интервью после отставки с поста министра обороны

АЛ

Александр Лагуткин

За два года СВО на его посту министром в итоге имеем: бездарный ввод войск с километрами нашей сожженной из засад военной техники, отходы, "жесты доброй воли", убийство Пригожина и разгон самого эффективного боевого соединения - Вагнер. А самым главным результатом является то, что мы все наблюдаем, как ежедневно из-под развалин разрушенных домов в российских городах достают трупы убитых граждан России. Ну ещё всплыла целая куча генерал-полковников казнокрадов. Один даже умудрился в список Форбс попасть. Можно вспомнить ещё взвод молодых теток в генеральских погонах болтающихся в МО.