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EUROVIEW

65 подписчиков

Олег Беседин заключил соглашение со следствием и получил 7 лет

Как сооб­ща­ет EUROVIEW извест­ный в Эсто­нии жур­на­лист Олег Бесе­дин пошёл на согла­ше­ние со след­стви­ем.

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