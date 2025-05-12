Гравитация: Почему это важная сила в нашей жизни?

Гравитация — это универсальная сила, имеющая критическое значение в нашей жизни и во всей Вселенной. Она отвечает за притяжение всех материальных тел друг к другу и контролирует движение планет, спутников и других объектов.
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