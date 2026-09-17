Supertankers went for oil in Russia

The 333-meter supertanker loaded with oil left the Murmansk region and headed for the Suez Canal. This is a rare case when such vessels are used to export raw materials from Russia.
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