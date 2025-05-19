Экс-губернатору ХМАО выплатили «золотой парашют» после отставки. Инсайд

Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова получила «золотой парашют» после отставки. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что в мае и июне 2024 года ей из бюджета было выплачено чуть менее 32 миллионов рублей.
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