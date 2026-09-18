Почему атомный ледокол никогда не сможет дойти до Антарктиды

Когда смотришь на фотографии атомных исполинов, рассекающих многометровый арктический лёд, невольно возникает мысль: если уж эта машина способна крушить такие преграды, то что ей стоит отправиться в кругосветное путешествие? Кажется, что запаса энергии хватит на годы, корпус выдержит любое давление, а автономность позволяет забыть о портах и дозаправках.
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