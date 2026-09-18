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Энциклопедия Техники

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Почему атомный ледокол никогда не сможет дойти до Антарктиды

Почему атомный ледокол никогда не сможет дойти до Антарктиды

Когда смотришь на фотографии атомных исполинов, рассекающих многометровый арктический лёд, невольно возникает мысль: если уж эта машина способна крушить такие преграды, то что ей стоит отправиться в кругосветное путешествие? Кажется, что запаса энергии хватит на годы, корпус выдержит любое давление, а автономность позволяет забыть о портах и дозаправках.

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