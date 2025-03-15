Прогноз погоды в Крыму на 15 марта

Прогноз погоды в Крыму на 15 мартаВ Симферополе +24 и пасмурноВ Севастополе +18 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +13 и пасмурноВ Черноморском +16 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +24 и пасмурноВ Ялте +21 и пасмурноВ Алуште +20 и пасмурноВ Керчи +14 и пасмурноВ Армянске +19 и пасм.
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