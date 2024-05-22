Названы причины массовой миграции русскоязычных немцев на территорию Крыма

Сегодня в некоторых странах Запада вся политика направлена на разрушение традиционных и христианских ценностей, а СМИ «демократических» стран нагло обманывают собственный народ, искажая реальность до неузнаваемости.
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