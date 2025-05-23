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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наз Рид – Лугенцу Дорту: «Хорош нырять»

В середине четвертой четверти второго матча серии форвард «Тимбервулвс» Джейден Макдэниэлс толкнул защитника «Оклахомы» Шэя Гилдес-Александера в защитном владении, получив за это неспортивный фол.

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