В Самаре полицейские 60 регионов сразились в многоборье

В Самаре завершился чемпионат Министерства внутренних дел России по служебному многоборью. На протяжении четырех дней на территории комплекса Управления Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Самарской области соревновались 120 сотрудников полиции, представлявших 60 регионов страны.
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