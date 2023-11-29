В России создали систему «свой-чужой» для дронов

Специалисты входящего в «Росэлектронику» научно-производственного предприятия (НПП) «Пульсар» создали миниатюрную систему «свой-чужой», которая предназначена для обозначения беспилотников, сообщили в «Ростехе».
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