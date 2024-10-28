Смартфон HMD Sage в стиле Lumia показался в Сети в преддверии анонса HMD готовится п...

Смартфон HMD Sage в стиле Lumia показался в Сети в преддверии анонсаHMD готовится представить новый смартфон Sage, который продолжит развивать концепцию дизайна, заложенную в модели HMD Skyline, которая дебютировала в июле.
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