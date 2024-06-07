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Песков: Путин посвятит свою речь на пленарной сессии ПМЭФ российской экономике

Песков: Путин посвятит свою речь на пленарной сессии ПМЭФ российской экономике

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер посвятит свою речь на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума главным образом экономике России, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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