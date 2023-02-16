Коман, Леау, Адейеми и опорник «Бенфики» Эурснес претендуют на приз игроку недели в ЛЧ

Стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В список претендентов вошли: Опорный полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес – пробежал 13,64 км за матч с «Брюгге» (2:0), точность передач – 72%, самая высокая скорость – 31,4 км/ч.
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