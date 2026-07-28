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100 мм в немецком тылу, или как Krupp советской броне позавидовал

100 мм в немецком тылу, или как Krupp советской броне позавидовал Расследование Krupp AGОдним из неприятных открытий немцев в Советской России стали тяжелые.

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