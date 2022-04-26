«Ювентус» набрал 12 очков в матчах Серии А, уступая в счете, в 2022-м. Больше всех в лиге

«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» (2:1) в 34-м туре чемпионата Италии. В 2022 году туринский клуб набрал 12 очков в матчах Серии А, уступая в счете – больше всех в лиге.

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