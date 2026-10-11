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Газета.ру

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ТАСС: ВС РФ за неделю уничтожили шесть укрепленных пунктов ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВС РФ за неделю уничтожили шесть укрепленных пунктов ВСУ в Сумской области

Операторы дронов группировки российских войск «Север» в течение недели поразили шесть укрепленных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

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