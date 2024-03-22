"Мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше" -- В. Путин

Москва, 21 марта /Синьхуа/ -- После того, как Центральная избирательная комиссия /ЦИК/ РФ подвела официальные итоги президентских выборов, Владимир Путин в видеообращении поблагодарил россиян за поддержку и отметил, что выбран путь, по которому Россия пойдет дальше.