В Госдуме могут создать программу возведения семейных студенческих общежитий

С такой идеей выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать государственную программу по строительству студенческих общежитий.