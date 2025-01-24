В Госдуме могут создать программу возведения семейных студенческих общежитий

С такой идеей выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать государственную программу по строительству студенческих общежитий.
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